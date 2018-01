Tiroteio impede circulação de trens em estação do Rio

Um tiroteio entre traficantes e policiais do 14º Batalhão de Polícia Militar (BPM) na favela da Coréia, em Senador Camará, na zona oeste do Rio, teria provocado um problema na rede elétrica da linha férrea e interrompeu a circulação de trens entre Bangu e Campo Grande, na manhã desta quarta-feira, 25. A circulação de trens voltou ao normal no início da tarde. Fotos: Wilton Júnior/AE O tiroteio ocorreu próximo a Estação Senador Camará impediu a circulação de trens nesta manhã, no ramal Santa Cruz, prejudicando o transporte de vários cariocas. Segundo a Supervia, que administra as linhas férreas da capital fluminense, as composições seguiam da Central até a Estação de Bangu, e de Campo Grande à Santa Cruz. Não é a primeira vez, este ano, que os trens pararam por causa de tiroteio. Em abril, na Favela do Rebu, também na zona oeste, a circulação dos trens ficou restrita. Segundo a PM, o objetivo da operação era prender traficantes que atuam na favela, mas ninguém foi preso. A polícia apreendeu uma pistola 9 milímetros, tabletes de maconha, munições de fuzil e pistola e sete bombas de fabricação caseira. Atualizado às 20h30