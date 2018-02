Tiroteio interdita a Linha Vermelha por 15 minutos A Linha Vermelha ficou fechada na manhã deste sábado, durante 15 minutos, por causa de um tiroteio entre traficantes no complexo de favelas Parque Alegria. O complexo fica junto à via expressa. Uma viatura do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (DPVE), que passava no local na hora do confronto, interrompeu o trânsito às 10 horas. O objetivo foi evitar que os carros fossem atingidos. Em outras vias de saída da cidade, longos engarrafamentos marcaram a manhã dos que deixavam a cidade, como na estrada Rio-Santos, em direção a Angra dos Reis, e para a Região dos Lagos. Na Rio-Manilha, um bandido foi morto, na madrugada de ontem, depois de uma tentativa de assalto a uma família no local. Dois bandidos que estavam juntos escaparam. Segundo a Polícia Militar (PM), poucas ocorrências foram registradas na manhã do primeiro dia de Carnaval.