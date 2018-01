Tiroteio na Maré deixa Linha Vermelha fechada A pista sentido centro da Linha Vermelha ficou fechada ontem de manhã por nove minutos em decorrência de um tiroteio entre policiais militares e criminosos do Complexo da Maré, zona norte do Rio. Segundo a PM, uma viatura que passava pela via expressa foi atacada a tiros pelos marginais. Houve revide, mas ninguém se feriu. O clima na Maré é tenso desde sábado, quando traficantes da Favela Nova Holanda invadiram três comunidades rivais do complexo para tomar pontos-de-venda de drogas. O confronto deixou pelo menos dois mortos, oito feridos e dois PMs baleados.