Titanossauro no meio da rua

SOROCABA - O oeste e o centro-oeste de São Paulo são reconhecidos pela ciência como um grande “cemitério” pré-histórico, principalmente de fósseis de dinossauros como o titanossauro. “Apenas na região de Marília já pude identificar restos de mais de dez titanossauros, entre ossos quase inteiros e semiarticulados, ou fragmentados e isolados, mas que provam que esses antigos gigantes vagavam por aqui. A descoberta do úmero de titanossauro em Presidente Prudente é mais um registro importante para a paleontologia brasileira”, afirma William Nava.

A abundância de sítios paleontológicos nessa parte do interior é tanta que, em julho, um comerciante encontrou por acaso um osso de titanossauro, quando pedalava na zona rural de Monte Alto, na região de Ribeirão Preto. A paleontóloga Sandra Tavares, diretora do Museu de Paleontologia de Monte Alto, acredita que outras partes do esqueleto ainda estão no local. As escavações serão retomadas no próximo ano. Ela conta que, nessa região, já foram encontrados fósseis de tartarugas e crocodilos pré-históricos, como o Montealtosuchus arrudacamposi, assim batizado em homenagem à cidade e ao seu descobridor, o paleontólogo Arruda Campos.

+++ O parque paulista dos dinossauros

Pegadas de animais menores que viveram na “era dos dinossauros” ainda foram resgatadas em lajotas de arenito usadas para calçamento em Araraquara e cidades da região. O paleontólogo Marcelo Adorna Fernandes, da Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), descobriu em 2001, em uma pedreira de Araraquara, uma marca fossilizada provavelmente deixada pela urina de um dinossauro. A estrutura preservada do período jurássico, de até 140 milhões de anos, foi analisada pelo paleontólogo Paulo Roberto de Figueiredo Souto, especialista em coprólitos (fezes fossilizadas), que confirmou a identificação.

Em Araraquara, foram encontradas também pegadas de um ornitópodo, um dinossauro com até 5 metros de comprimento por 3 metros de altura. Já a Ufscar guarda em São Carlos uma coleção com quase mil peças de pegadas fósseis desses animais ancestrais.

O paleontólogo Felipe Alves Elias ainda lembra dois outros casos: do Antarctosaurus brasiliensis foram encontrados parte do fêmur, úmero e fragmento de uma vértebra dorsal, em São José do Rio Preto. E o achado é anterior a 1971, quando o dino foi descrito; já uma vértebra caudal do terópode Megaraptor foi achada em Ibirá em 2012.

Histórico

O paleontólogo Luiz Eduardo Anelli, professor do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo (USP) e blogueiro do Estado considera tarefa difícil ter uma lista fechada de dinossauros “paulistas”, pois esses animais pré-históricos circulavam pelo continente. Fósseis de alguns dinos, como o Baurutitan britoi e o Uberabatitan ribeiroi, por exemplo, foram encontrados em Minas, mas com certeza eles passeavam por São Paulo. Entre os dinos que tiveram fósseis ou pegadas encontrados em território paulista, ele acrescenta o Abelisaurus, um carnívoro e bípede do período Cretáceo.

Anelli é também biólogo, mas sua principal área de atuação é a divulgação científica da pré-história brasileira. Em seu livro mais conhecido, Dinos do Brasil, ele apresenta com fotos, ilustrações e ficha técnica, 23 dinossauros que viveram por estas terras em um passado remoto. Anelli escreveu também Dinossauros e Outros Monstros - Uma Viagem à Pré-História do Brasil.

O paleontólogo Rodrigo Santucci incluiu outros dois nomes na lista de dinossauros que habitaram o interior paulista. O Gondwanatitan faustoi, um herbívoro da família dos titanossauros, que media 8 metros de comprimento por 2 metros de altura e seus fósseis foram achados por um agricultor, em 1983, na cidade de Álvares Machado, vizinha de Presidente Prudente. O Aeolosaurus maximus teve os fósseis encontrados em 1998, próximo de Monte Alto, mas só foi identificado em 2011. Foram encontrados vértebras, costelas e fêmur. O nome se deve ao fato de o espécime brasileiro ser maior que os Aeolosaurus encontrados na Argentina.

Também viveu em território paulista o Adamantisaurus mezzalirai, cujo fóssil foi encontrado durante a construção de uma estrada de ferro, perto de Adamantina. Os ossos resgatados pelo paleontólogo Sérgio Mezzalira ficaram guardados no Museu Valdemar Lefevre (Mugeo), no Parque Água Branca, em São Paulo, até serem descritos, em 2006, por Santucci e pelo paleontólogo Reinaldo Bertini. O dino, um titanossauro de 12 metros de comprimento por 4 de altura, recebeu o nome em homenagem ao local em que foi achado e ao autor do resgate.

Internacional

Recentemente, o Museu de Paleontologia de Marília recebeu dois pesquisadores do Museu de História Natural de Los Angeles (EUA) e um paleontólogo argentino, que trabalha na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. De acordo com Nava, eles vieram a Marília realizar trabalhos de preparação de fósseis de aves primitivas. Diferentemente dos répteis voadores da época, essas aves, aparentemente, tinham penas. “Os pesquisadores americanos já adiantaram que esse material é fantástico e raro no continente americano.”

Ele tem certeza de que há muito mais a ser descoberto. “Com certeza há esqueletos de dinossauros fossilizados e enterrados sob as pastagens, as lavouras e nos pomares.”