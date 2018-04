TJ cassa liminar do Esch Café Um dia antes de a lei antifumo entrar em vigor, a liminar judicial que permitia que o Esch Café, localizado nos Jardins, zona sul da capital, continuasse a receber charuteiros sem precisar cessar a venda de comidas e bebidas foi cassada pela presidência do Tribunal de Justiça (TJ). A informação é da Assessoria de Imprensa do governo do Estado. O artigo 6.º da lei estabelece que tabacarias só podem acolher degustadores caso sejam "exclusivamente destinadas a esse fim".