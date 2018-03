TJ nega habeas corpus e prefeito suspeito de desvio de recursos continuará preso

A situação do prefeito de Dourados (MS), Ari Artuzi (sem partido) é "muito comprometedora" e, por isso, ele continuará preso em Campo Grande. Foi o que decidiram os desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS), ao negar pedido de habeas corpus feito pelo advogado Carlos Marques.

Artuzi (foto) está preso em uma delegacia da Polícia Civil desde 1.º de setembro, quando foi preso pela Polícia Federal em Dourados. Ele é acusado de ser o chefe de um grupo de políticos, empresários e funcionários municipais, envolvido em golpes contra a prefeitura avaliados até agora em R$ 45 milhões. Segundo o desembargador Manoel Mendes, "a prisão de Ari Artuzi deve ser mantida para preservar a ordem em Dourados".