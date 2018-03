TJ-SP aceita denúncia contra Secretário de Segurança O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou nesta quarta-feira, 12, denúncia contra o secretário de Segurança Pública do Estado, Saulo de Castro Abreu, por abuso de autoridade. Por 13 votos a 4, os desembargadores decidiram que o secretário deve responder a processo criminal para apurar o episódio envolvendo a ida dele ao restaurante Kosushi, no Itaim Bibi. A denúncia foi oferecida pelo procurador-geral de Justiça, Rodrigo César Rebello Pinho, em janeiro deste ano, e se refere a um episódio ocorrido em maio de 2005. No caminho para o restaurante, com sua mulher e uma amiga, o secretário se deparou com cavaletes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) impedindo o trânsito na Rua Viradouro. A pedido dele, seis carros do Grupo de Operações Especiais (GOE) foram até o local para averiguar a situação. O caso acabou com o empresário Carlos Augusto de Carvalho, sócio do Kosushi, e o manobrista Willian Alexandre de Mello algemados. O Órgão Especial é formado pelos desembargadores mais antigos do TJ. Como secretário de governo, Saulo tem foro especial.