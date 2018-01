TNG traz celebridades à sua coleção de verão

Grife que faz questão de celebridades, a TNG convocou Reynaldo Gianecchini e Raica Oliveira para sua primavera/verão 2009, no terceiro dia de desfiles do 13º Fashion Rio, na Marina da Glória. O cenário era praiano, e os dois desfilaram de marinheiro. A TNG aposta no jeans, em shorts, calças e paletós. O clima navy predominou, com camisas amarradas na cintura e shorts, modelos masculinos em paletós leves, estampas geométricas para eles e elas e tênis coloridos. A grife de moda praia Salinas inspirou-se nas sereias. O casting foi encabeçado por Isabeli Fontana e teve Emanuela de Paula, Izabel Goulart, Ana Cláudia Michaels, Carol Francischini, Viviane Orth e a russa Natasha Poly, que vestiram maiôs e biquínis com estampas de peixe e bolsos. As peças, com drapeados e cristais Swarovski. Os biquínis, com babados, pragueados e laços. As cores: azul, verde, cinza, lilás. Com formas amplas, tecidos fluidos e ondulações, a Mara Mac também se inspirou no mar. Bia Lessa criou uma passarela ondulada. A coleção mesclou neoprene com tecidos leves, como organza, voile e tule de seda, e apostou em maxibolsas e cintos largos. Nos pés, sapatos de salto em vinil e neoprene e rasteiras fechadas. A grife teen Têca inspirou-se no livro Mulheres Vestidas de Sol, de Ariano Suassuna, e abusou do comprimento curto e da cintura no lugar. Os 26 looks foram compostos de vestidos justos, tipo tubinho, e soltinhos, com cintura marcada por um fino cinto de couro, saias justas ou godês, shorts e coletes. Linho foi o tecido-chave. Destaque para estampa de xadrez madras, em coletes e vestidos. O senão foi a esteira, que fez modelos tropeçarem. A coleção da mineira Drosófila trouxe xadrez, em vermelho e azul, estampas quadriculadas e conjuntinhos de calça saruel e paletós em seda. Shorts, vestidões e vestidinhos, com cinturas marcadas por cintos de couro com latão e adornados por coletes. Pulseiras, colares e adereços de cabelo completaram o visual. A noite teria ainda o desfile da Alessa.