Todos os carros também terão air bags até 2014 O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) também regulamentou e criou um calendário para a instalação de air bags nos automóveis brasileiros. A obrigatoriedade desses equipamentos de segurança já havia sido determinada por um projeto de lei, sancionado em 18 de março pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Assim como os freios ABS, até 2014 os air bags frontais serão obrigatórios em todos os veículos novos de passeio e de carga com peso máximo de 3,5 toneladas. Os equipamentos deverão ser colocados em frente aos bancos do motorista e do passageiro. Atualmente, o conjunto custa entre R$ 1,5 mil e R$ 2,5 mil. A partir de janeiro de 2010, 8% da frota de veículos novos deverá ter o equipamento. Esse porcentual passará para 15% em 2011, 30% no ano seguinte, depois 60%, até a totalidade em 2014. Os novos projetos de veículos também deverão ter o air bag - 10% em 2011, 30% no ano seguinte e 100% em 2013.