Tom Zé compõe frevo para cantar no Rec-Beat No Carnaval dos 100 anos do Recife, quem promete fazer um encerramento inesquecível é o baiano Tom Zé, que para comemorar a data compôs um frevo especialmente em homenagem à capital pernambucana. O músico vai mostrar a canção pela primeira vez no show que vai fazer no encerramento do Rec-Beat, na noite da terça-feira de carnaval. O Rec-Beat é mais conhecido como o ´carnaval alternativo´ do Recife. O festival, que nasceu em 1995, hoje já figura entre os mais importantes do calendário musical pernambucano. Na contramão dos clichês indispensáveis do carnaval pernambucano, o Rec-Beat aposta no novo e na irreverência e originalidade das revelações e os bons nomes da música brasileira. Com apoio da Prefeitura do Recife, a primeira noite do Rec-Beat, com início a partir das 19h30 deste sábado, traz seis bandas ao palco armado no Cais da Alfândega, no Recife Antigo. Confira a letra inédita do por Tom Zé: Re re Recife Re re recebe Minha rendição Esse Galo-regalo tem plano Pra amarelo, mulato e Ariano Meu diploma de pernambucano Vou tirar no Recife este ano