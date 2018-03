Tombamento de carreta bloqueia pista da Imigrantes

A pista norte da Rodovia dos Imigrantes está bloqueada, desde às 21h20 desta quinta-feira, 18, na altura do quilômetro 48, trecho de serra, limite entre São Bernardo do Campo e Cubatão, em razão do tombamento de uma carreta que transportava gesso a granel.

Segundo a concessionária Ecovias, o Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 x 2, com descida pelas pistas sul da Imigrantes e da Anchieta e subida realizada apenas pela pista norte da Anchieta. A carreta já foi erguida, mas a carga se espalhou ainda não foi totalmente retirada da pista.