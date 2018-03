Tombamento do Parque do Trote será votado A pressão do setor imobiliário fará o Conpresp antecipar a votação de um processo de 2004: o tombamento da antiga sede da Sociedade Paulista do Trote, na zona norte da cidade, e a restrição à altura dos prédios na vizinhança. ''''Há empreendimentos grandes no entorno'''', diz José de Assis Lefèvre, presidente do Conpresp. ''''E não é apenas a questão histórica, mas também a área verde, que não pode ser afogada'''', afirma. Lefèvre acredita que o tombamento deverá ser decidido nos próximos meses, pois as primeiras reuniões, segundo ele, serão usadas para dar ciência aos novos conselheiros da situação do patrimônio. A Sociedade Paulista do Trote foi fundada em 1944. Na gestão de Jânio Quadros (1986-1989), começou a ser discutida a desapropriação do terreno para transformá-lo em um parque público, o que só ocorreu em 2005, com o Parque do Trote. O mapa da região atingida pela decisão está no site do conselho (www.conpresp.sp.gov.br).