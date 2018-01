Torcedores do Atlético e do Coritiba iniciam tumulto no PR

SÃO PAULO - Torcedores do Atlético Paranaense e do Coritiba se confrontaram na manhã deste domingo, 13, em Curitiba, onde será decidida a final do campeonato paranaense de futebol.

De acordo com a Polícia Militar, duas ocorrências foram registradas em regiões distintas. A polícia dispersou os torcedores sem efetuar nenhuma prisão. Não há registro de feridos.

Atlético-PR e Coritiba se enfrentam às 16h no Estádio Couto Pereira, no bairro Alto da glória, na capital do Paraná.