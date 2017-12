Total de vistos emitidos pelos EUA a brasileiros subiu 62% em março

SÃO PAULO - A embaixada e os consulados dos Estados Unidos no Brasil concederam em março 115.269 vistos a brasileiros, resultado 62% maior que o verificado no mesmo mês de 2011. De acordo com nota à imprensa divulgada nesta segunda-feira, 5, pela embaixada americana, foram 5.489 vistos em média por dia. A maioria foi processada em São Paulo, onde 55.477 vistos foram emitidos em março. Na sequência vieram Rio de Janeiro (34.379), Brasília (15.892) e Recife (9.521).

No acumulado do ano até março, já foram concedidos 296.637 vistos em todo o País, aumento de 56% em relação ao primeiro trimestre de 2011. Foram 136.078 vistos em São Paulo, 93.841 no Rio de Janeiro (o maior crescimento registrado, de 106% em relação ao mesmo período do ano passado), 41.459 em Brasília e 25.259 no Recife. O tempo de espera para a obtenção do documento é de 7 dias em Brasília e Rio de Janeiro, de 15 dias em Recife e de 35 em São Paulo.