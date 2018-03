Trabalhador rural morre em acidente com veículo da Autovias O trabalhador rural Sebastião José de Lima, de 63 anos, morreu no início da manhã desta terça-feira, 11, no quilômetro 345, da Rodovia Cândido Portinari, próximo à praça de pedágio de Batatais, na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Lima estava numa perua Kombi, lotada com trabalhadores que iam para a lavoura de café, em Altinópolis, quando um furgão da concessionária Autovias, que administra o trecho da pista, chocou-se na traseira do veículo. Outros dez trabalhadores também ficaram feridos, sendo dois em estado grave, mas sem risco de morte. O veículo da Autovias é usado para inspeção da rodovia e o motorista, que é de Franca, estava iniciando o seu turno de trabalho. Por volta de 6h10, ainda na escuridão, ele fez uma ultrapassagem e voltou para o lado direito da pista, onde estava a Kombi. O choque ocorreu em seguida. Com o impacto, a perua foi lançada no acostamento. Não chovia e nem havia neblina. O motorista do furgão não soube explicar o que ocorreu. Os técnicos da Autovias irão analisar as possíveis causas do acidente.