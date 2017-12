Trabalhadores morrem eletrocutados no Parque de Exposições de Ilhéus Os trabalhadores autônomos Lindonízio Santos, de 34 anos, e Wesley Santana, de 19, morreram eletrocutados, na noite de sexta-feira, 22, enquanto instalavam a decoração para as festas de São João, que ocorrem no local hoje e amanhã, no Parque de Exposições de Ilhéus (BA).