Trabalho de peritos foi encerrado Segundo a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Segurança Pública, foi concluído no fim da tarde o trabalho dos peritos do Instituto de Criminalística no local do acidente com o avião da TAM. Com ajuda do aparelho Mini Crime Scope, foram recolhidos destroços da aeronave para análise. Ainda segundo a assessoria, o prédio será liberado para a TAM. Em nota divulgada ontem, a companhia esclareceu que "em respeito absoluto aos familiares das vítimas, a TAM aguardará todas as liberações e autorizações" para permitir a implosão do prédio da TAM Express. A empresa espera a liberação de "Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Federal, Infraero, Comando-Geral da Aeronáutica e também da Prefeitura de São Paulo (Defesa Civil e Secretaria de Segurança Pública)". A Defesa Civil já está pronta para a possível implosão do prédio. "Esse é o melhor método de demolição porque as estruturas do edifício estão muito abaladas", disse ao Estado o coordenador, o coronel Jair Paca de Lima. Segundo ele, desde o dia do acidente, a Defesa Civil monitora a área e já definiu as ruas que serão interditadas caso ocorra a implosão.