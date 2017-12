Trabalhos para liberação da BR-101 são interrompidos

Os trabalhos para a retirada da barreira que atingiu o trecho do km 235 da Rodovia BR-101, na região de Palhoça, em Santa Catarina, foram interrompidos por volta, das 18h30 deste sábado, 29, devido às fortes chuvas que voltaram a cair na região, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Veja também: Saiba como ajudar as vítimas da chuva IML divulga lista de vítimas identificadas SC pode ter mais chuva e deslizamentos Defesa Civil foca esforços no Morro do Baú Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Massa doa macacão em prol das vítimas Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Blog Ilha do sem Blumenau Blog Desabrigados Itajaí Blog Arca de Noé Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas A liberação da via estava prevista para este domingo, 30, e agora dependerá de avaliação que será feita no domingo, 30, pelo Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes (Dnit). O desmoronamento da pista na altura do km 41 da Rodovia BR-470, em Gaspar, ainda interditava totalmente a via na tarde deste sábado, 29, segundo a PRF.