Tradição e boa comida na Festa de São Vito em SP Tradição, delícias da culinária italiana e, de quebra, a possibilidade de fazer uma boa ação. É isso que oferece a 84ª Festa de São Vito, que será aberta neste sábado, no Brás, no centro de São Paulo. Em todos os fins de semana, até 7 de julho, os organizadores esperam receber cerca de 50 mil visitantes. A renda obtida será revertida para a manutenção da Creche São Vito, inaugurada em 1996. A entidade atende, gratuitamente, 127 crianças com até 4 anos - a maioria carente ou em situação de risco. "O maior objetivo é manter a atividade social", salienta o presidente da Associação Beneficente São Vito Mártir, Modesto Gravina Neto. Seu avô integrava o grupo de imigrantes da Puglia, que chegou ao Brasil em 1889. "Os imigrantes eram pobres, mas criativos, e muitas receitas eram feitas com pão velho para economizar." A grande atração da festa são mesmo os pratos, preparados por "mamas" italianas. Um dos destaques é a fricazzela, uma espécie de pastel recheado com tomate, queijo e temperado com molho italiano. Doces típicos como os biscoitos piccicatella e amaretto, preparado com amendoins, também são disputados pelos visitantes. "Mesmo cozinhando para mais de mil pessoas a cada dia da festa, os pratos ficam com o mesmo sabor dos que preparo em casa", garante a cozinheira Lissena Carrieri, de 56 anos. Como ela, outros 130 voluntários trabalham no evento. Famílias inteiras colocam, literalmente, a mão na massa. Serviço: Centro Social São Vito Mártir Rua Fernandes Silva, 96. Tel: 227-8234. Consumação: R$ 2,00. Convites: de R$ 10,00 a R$ 30,00.