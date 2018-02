Tráfego aéreo tem em fevereiro maior alta registrada por Anac

"Todas as principais companhias aéreas brasileiras registraram aumentos expressivos na demanda, com destaque para as de menor porte", informou a Anac nesta quinta-feira.

A oferta de assentos subiu 21,14 por cento no mês passado na comparação com um ano antes.

A TAM manteve a liderança no mercado doméstico no mês passado, mas a sua participação caiu de 49,82 por cento em fevereiro de 2009 para 42,42 por cento no último mês. A Gol avançou de 40,2 para 41,61 por cento, na mesma base de comparação.

A WebJet, em terceiro lugar, saltou de market share de 3,74 por cento em fevereiro do ano passado para 6,34 por cento. A Azul avançou de 1,7 para 5,2 por cento, enquanto a OceanAir recuou de 2,67 para 1,97 por cento. A Trip subiu de 1,25 por cento em fevereiro do último ano para 1,66 por cento no mês passado.

No acumulado dos dois primeiros meses do ano o tráfego aéreo no país avançou 36,46 por cento e a oferta de assentos, 21,21 por cento.

O tráfego internacional em voos operados por companhias brasileiras aumentou 14,43 por cento em fevereiro ante fevereiro de 2009, enquanto a oferta de assentos ficou praticamente estável.

A TAM se manteve líder absoluta no mercado internacional, com 81,95 de participação. Assim como ocorreu no mercado doméstico, seu market share caiu, visto que em fevereiro de 2009 a companhia detinha fatia de 85,14 por cento.

A Gol, por sua vez, viu sua participação no mercado internacional subir de 14,65 para 17,96 por cento.

(Por Carolina Marcondes)