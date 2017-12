Tráfego bom nas principais estradas de São Paulo no feriado O motorista que aproveitou as praias da Baixada Santista e do litoral sul de São Paulo e retornou à capital paulista apenas no início da noite desta terça-feira não encontrou grandes congestionamentos no Sistema Anchieta-Imigrantes. Segundo a concessionária Ecovias, o trânsito ficou lento apenas entre o km 250 e o km 262 da rodovia Cônego Domenico Rangoni, a Piaçagüera-Guarujá, por causa do excesso de veículos. A média de carros que subiu a Serra do Mar, durante todo o dia de hoje, foi de mais de 9 mil por hora. Por volta das 18 horas, a Ecovias considerava que mais de 292 mil dos 382 mil veículos que haviam descido a serra, desde sexta-feira, já tinham retornado pelo sistema. A rodovia Presidente Dutra teve dois pontos de congestionamentos até o início da noite. Em São José dos Campos, no km 147, a lentidão chegou a 3 quilômetros por causa do excesso de veículos. No km 118, em Taubaté, um acidente entre dois carros de passeio deixou o tráfego lento por 11 quilômetros, durante toda a tarde. Na Fernão Dias, houve congestionamento de cerca de 5 quilômetros, na região de Mairiporã. No Sistema Anhangüera-Bandeirantes, o tráfego foi intenso durante todo o dia, mas sem pontos de lentidão.