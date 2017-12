Tráfego é liberado na Régis Bittencourt O tráfego de veículos foi liberado nos dois sentidos da Rodovia Régis Bittencourt, na altura do quilômetro 550, na região de Barra do Turvo, na divisa de São Paulo com o Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, apesar da liberação das pistas, o motorista ainda enfrenta aproximadamente 30 quilômetros de congestionamento. A estrada foi interditada por volta das 01h30 após um acidente envolvendo dois caminhões que causou vazamento do metanol transportado em um dos veículos. Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida.