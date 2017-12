Tráfego em algumas rodovias de Blumenau continua impedido

O tráfego em algumas rodovias de Blumenau, Santa Catarina, está impedido total ou parcialmente por conta dos efeitos das chuvas que assolam a região há dias. Na estrada SC 413 (Luís Alves), por exemplo, o trânsito foi interrompido totalmente, segundo o site da Defesa Civil do Estado porque houve queda de barreiras e água sobre a pista. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas da chuva IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Blog Ilha do sem Blumenau Blog Desabrigados Itajaí Blog Arca de Noé Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Na SC 470, que liga Gaspar a Blumenau, o trânsito é feito em meia pista nos quilômetros 17, 24, 32, 33, 35, 38 e 40 em função de quedas de barreiras e acostamentos. Já nos quilômetros 34 e 300, a utilização de uma só pista se dá porque há fissuras no acostamento. O perímetro urbano da mesma rodovia está impedido em toda a extensão para veículos acima de 3,5 toneladas. De acordo com a Defesa Civil do Estado, a proibição da circulação desses veículos se deu por conta do risco de queda de uma torre de transmissão celular. Também na SC 418, que liga Blumenau a Pomerode, o trânsito flui apenas em meia pista por conta de quedas de barreiras. A SC 416 conta com dois bloqueios do tráfego: um no quilômetro 29 (Jaraguá do Sul - Pomerode) e outro, no 51 (Pomerode - Timbó). Nos dois casos, a causa da interrupção foi queda de barreiras. O site da Defesa Civil informa ainda que na SC 411 (Gaspar - Brusque) o tráfego está liberado para qualquer tipo de veículo nos quilômetros 2 e do 7 ao 19. No caso da SC 474 (Massaranduba - Blumenau), o trânsito está liberado, mas é "preciso transitar com atenção" e na SC 486 (Itajaí - Brusque) há lentidão. A rodovia está sinalizada apenas para circulação de caminhões leves e carros, já que há buracos na pista.