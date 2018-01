Tráfego está normal no complexo Anhangüera-Bandeirantes O tráfego segue normal e sem congestionamentos no sistema Anhangüera-Bandeirantes na manhã desta quinta-feira de feriado prolongado. A Autoban, que administra o complexo, informou que só haverá operação especial no domingo, a chamada ´operação caminhão´, na direção Interior- Capital. Será das 14hs às 22hs, entre os quilômetros 47 a 23. A AutoBAn espera 600 mil veículos circulando pelas rodovias Anhangüera e Bandeirantes, no período de quarta-feira (01/11) a domingo (05/11). Nesta quinta, em direção ao interior, a operadora recomenda que os motoristas evitem o horário até o meio dia. Para o retorno à Capital, a maior concentração de veículos está prevista para o horário entre 15h e 22h de domingo, dia 5.