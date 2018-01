Tráfego já está intenso na subida do litoral O tráfego na rodovia Imigrantes começa a ficar intenso na tarde desta segunda-feira. O movimento de carros que saem do litoral rumo à capital fica mais lento na altura do km 40, já no topo da serra, na junção das estradas, segundo a Ecovias, empresa que administra o sistema Anchieta-Imigrantes. No demais trechos, o trânsito flui normalmente, mesmo com o excesso de veículos. O tráfego está lento entre o km 45 e o km 42 da Rodovia Raposo Tavares, no sentido capital. No sentido interior, o tráfego flui bem. Nas outras estradas que liga a capital ao interior, como Castello Branco, Anhangüera, Bandeirantes e Presidente Dutra, o trânsito é bom e não há registro de lentidão.