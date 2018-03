Tráfego no Rodoanel é liberado após retirada de carreta O acesso do quilômetro 16 do Rodoanel Mário Covas para a Rodovia Castelo Branco, sentido Perus, na zona oeste de São Paulo, foi liberado às 12h15 desta quarta-feira, segundo o Desenvolvimento Rodoviária SA (Dersa). A pista foi interditada após o tombamento de uma carreta, ocorrido na tarde de terça. O veículo ocupou uma das faixas da pista e já foi levado para o acostamento. Pela manhã, o acidente chegou a provocar 11 quilômetros de congestionamento no sentido interior, mas não prejudicou o fluxo no sentido capital, segundo informações da Dersa. O trânsito já começou a fluir normalmente. Cratera Outro problema que os motoristas que utilizam o Rodoanel ainda enfrentam nesta quarta é um buraco de 3 metros de diâmetro por 1,5 metro de profundidade que surgiu por volta das 17 horas de terça após a pista ceder. Técnicos que vistoriaram o local apontaram como causa o entupimento de um bueiro, que fez acumular a água das chuvas ali, removendo a terra que sustentava a pista e ocasionando a mais recente cratera. "Pequeno. O buraco é relativamente pequeno", frisou o secretário dos Transportes Mauro Arce, presente ao local. "Foi um solapamento da pista causado pelo entupimento de um bueiro que vai impedir que os carros passem pelo trecho", avaliou. Ainda segundo o secretário, durante a madrugada seria construída uma pista auxiliar no canteiro de obras da alça de acesso do Rodoanel, na expectativa de que, durante a manhã desta quarta-feira, o trecho estivesse liberado. Arce disse ainda que a obra definitiva para o buraco deve estar pronta em três dias. Passam pelo trecho interditado cerca de 40 mil veículos por dia, fato que pode ser agravado nesta quarta-feira com a véspera do feriado de quinta-feira.