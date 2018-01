Tráfego sentido SP aumenta; Ecovias implanta Operação Subida O movimento de veículos nas rodovias Anchieta e Imigrantes já começou a se intensificar no sentido capital. A Ecovias, concessionária responsável pelo sistema viário, implantou há pouco a operação subida, no esquema 2 por 8, com apenas duas pistas da rodovia Anchieta descendo para o litoral e as outras pistas disponíveis para o motorista que retorna a São Paulo. A assessoria da Ecovias informou que a média de veículos que sobe para a capital por hora é de 5,6 mil, enquanto que cerca de 2,2 mil carros descem, em média, por hora, para o litoral. Já passaram pelos pedágios no sentido litoral cerca de 407 mil veículos, dentro da expectativa da empresa, que ia de 400 mil a 530 mil.