Tráfego supera expectativas nas estradas paulistas O movimento durante os quatro dias do feriado de Corpus Christi nas estradas estaduais que cortam o Vale do Paraíba dobrou com relação ao 2001. Pela Rodovia dos Tamoios (SP 99), em direção à Caraguatatuba, eram esperados 40 mil carros, mas até o meio-dia desta segunda-feira, trafegaram 80.420. No principal acesso a Ubatuba, o tráfego também foi duas vezes maior que a expectativa da Polícia Rodoviária Estadual. Foram 32.520 veículos, contra a previsão de 16 mil carros. Para a polícia rodoviária, o sol e o aumento da temperatura colaboraram para que as pessoas viajassem em direção ao Litoral Norte Paulista. Apesar do grande número de carros, o movimento maior foi registrado em direção a Campos do Jordão, pela SP 123, por onde passaram 95.440 veículos. O aumento no trânsito provocou maior número de mortes. Ao todo, foram 103 acidentes, 70 pessoas feridas e 6 mortes, contra 3 vítimas fatais no mesmo feriado de 2001. O acidente mais grave foi o atropelamento de uma família, onde duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas.