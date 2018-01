Tráfego tranquilo nas estradas paulistas O motorista que deixa a capital ou chega à cidade de São Paulo pelas principais rodovias que cortam o Estado paulista neste feriado de Corpus Christi não enfrenta dificuldade. Exceção feita na rodovia Anhanguera, entre os quilômetros 144 e 146, sentido capital-interior, onde, devido à curiosidade dos motoristas, há 2 mil metros de lentidão. Neste trecho, uma carreta que transportava garrafas de pinga tombou durante a madrugada e derramou a carga no canteiro central, mas as pistas da rodovia não foram bloqueadas. O motorista faz uma boa viagem tanto em direção ao litoral Sul como em direção ao litoral Norte. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 x 2 ( descida pela pista Sul da Anchieta e rodovia dos Imigrantes; com a subida sendo feita pela pista Norte da Anchieta). Segundo a Ecovias, das 12h de ontem às 7h de hoje, desceram a Serra do Mar 58 mil veículos.