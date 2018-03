Traficante brasileiro preso no Paraguai foge da prisão O traficante brasileiro Ubiratã Brescovich, preso em agosto, fugiu neste final de semana da cadeia de Concepción, Paraguai. Ele é apontado como integrante da quadrilha de Fernandinho Beira-Mar, que cumpre pena na penitenciária federal de Catanduvas (PR), e do Primeiro Comando da Capital (PCC). Brescovich fugiu em companhia do brasileiro Eduardo José de Araújo, também preso por tráfico de drogas. A prisão de Brescovich, feita a pedido da Justiça brasileira, ocorreu na seqüência da apreensão de um arsenal com mais de 200 armas de grosso calibre em Pedro Juan Caballero, Paraguai, que seria enviado para a quadrilha de Beira-Mar. Brescovich foi preso pela primeira vez no Paraguai em abril e fugiu após subornar os carcereiros com US$ 10 mil. A polícia paraguaia suspeita que a segunda fuga também tenha sido facilitada pelos guardas e que Brescovich tenha voltado para o Brasil. Concepción está a 200 quilômetros de Ponta Porã (MS).