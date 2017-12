Traficante foragido desde 2009 é preso no Morro Chapéu Mangueira, no Rio

RIO - Um traficante que estava foragido desde a implantação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) no Morro Chapéu Mangueira, no Leme, zona sul do Rio, foi preso na noite de segunda-feira. Tiago Rocha da Silva, de 32 anos, conhecido como Zangão, também é apontado pela polícia como um dos principais ladrões de carros da zona sul da cidade.

Foragido desde junho de 2009, ele teria voltado ao Chapéu Mangueira na segunda-feira para visitar a família. Os militares foram alertados por meio de uma denúncia anônima, e prenderam o suspeito em um bar.

Segundo a polícia, ele não resistiu à prisão. Tiago tinha um mandado de prisão expedido contra ele, pela 25ª Vara Criminal do Rio, por suspeita de ter baleado um policial. O suspeito foi encaminhado à 12ª DP (Copacabana).