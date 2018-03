Traficante foragido do Alemão é preso em cobertura no Rio

SÃO PAULO - O traficante Tiago Augusto dos Santos Igreja, um dos foragidos do Complexo do Alemão, foi preso na noite desta terça-feira, 7, em uma cobertura de um condomínio de classe média em Vargem Grande, na zona oeste do Rio.

A prisão foi feita durante cumprimento de mandado de prisão temporária por associação ao tráfico, segundo a polícia. A polícia prossegue as investigações para saber qual era a participação dele na quadrilha.