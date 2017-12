Traficante morto carregava mais de 114 Kg de droga em SP Armado com um revólver calibre 38, o traficante Antonio Humberto Lima Filho, de 33 anos, morreu por volta das 17h30 desta quarta-feira, ao enfrentar uma equipe de policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota). O tiroteio ocorreu em um posto de gasolina localizado no cruzamento entre as avenidas Carlos Ferreira Endres e Rottary, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Policiais militares da viatura M-91363 desconfiaram do ocupante de um veículo e ordenaram que o condutor parasse, mas teve início a perseguição, até o momento em que o traficante tentou cortar caminho por dentro do posto e acabou encurralado pela PM. Apesar de estar em visível desvantagem, Humberto atirou contra os policiais, que revidaram. Mesmo levado ao Pronto-socorro do Hospital e Maternidade Estela Maris, o bandido morreu. No interior do porta-malas do carro os PMs encontraram 100 quilos de cocaína e 14 quilos de crack. O caso foi registrado no 01º Distrito Policial de Guarulhos.