Traficante usa adesivo de empresa em carro para despistar

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na madrugada de segunda-feira, 13, na Rodovia BR-163, na região de Dourados (MS), 170 quilos de maconha que estavam escondidos em compartimentos de fundo falso embaixo do protetor de caçamba e nas laterais de uma pick-up. Pela placa do veículo e alguns papéis encontrados no interior do veículo, acredita-se que a droga seria levada para o Estado de Santa Catarina. Segundo informações da PRF, por volta das 4 horas, o veículo passou pela fiscalização usando adesivos falso de uma empresa, para tentar despistar o tráfico de drogas. Mas após ser ordenado a parar, o motorista fugiu, dando início a uma perseguição. O suspeito abandonou o veículo no acostamento da rodovia e fugiu pelo matagal, aproveitando-se da escuridão para se afugentar, não sendo possível realizar sua prisão.