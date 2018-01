Traficantes atacam PM e ferem três pessoas Três funcionários de pastelaria foram baleados ontem, quando quatro traficantes dispararam fuzis contra uma cabine da PM, na Penha, zona norte. O grupo havia alvejado um carro do 16º Batalhão da PM. Marinaldo da Silva Bento, de 33 anos, foi atingido no abdome e está em estado grave. Raimundo Renato Duarte, de 26, e Leonardo Nascimento da Silva, de 22, foram feridos de raspão no pé.