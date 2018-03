Traficantes brasileiros fogem de prisão paraguaia na fronteira Dois traficantes de drogas brasileiros fugiram da prisão da cidade de Concepción, na fronteira com o Brasil, após supostamente se esconderem em uma caminhonete dirigida por ex-presidiários, informaram neste domingo fontes policiais paraguaias. A fuga dos brasileiros Eduardo José de Araújo, de 51 anos, com antecedentes por tráfico de cocaína; e Ubiratan Brescovitt, de 46, foi descoberta após o fim do horário de visitas de sábado, na penitenciária de Concepción, a 450 quilômetros ao nordeste de Assunção e próxima ao Estado do Mato Grosso. Segundo relatório policial, tanto Araújo como Brescovitt, reclusos desde setembro de 2006, teriam escapado em uma caminhonete que entrou na penitenciária com madeiras para a oficina e era conduzida pelo boliviano Abdo Pérez Pedraza, além de levar o chileno Miguel Ángel Cornejo Escopa. De acordo com o informe, tanto Pérez como Cornejo são ex-detentos do centro penal e obtiveram liberdade após pagar uma fiança em dezembro. Araújo, que é piloto, foi detido em junho de 2006 em Bella Vista, na fronteira com o Brasil, 500 quilômetros ao norte de Assunção. Na mesma ação também foram detidos os brasileiros Vítor Raúl D´Eclessis e Cristian Vila Alta e ao mesmo tempo foram confiscados cerca de 200 quilos de cocaína e um pequeno avião.