Traficantes de ecstasy são presos por policiais infiltrados Policiais do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) especializados em apurar o tráfico de drogas sintéticas em casas noturnas do Itaim-Bibi, da Vila Olímpia e da Vila Madalena, bairros de classe média alta de São Paulo, prenderam três rapazes e apreenderam cem comprimidos de ecstasy. Foram autuados o barman Ricardo de Medeiros Gaccione, de 23 anos, o secretário João Cláudio Castilho Pintor Júnior, de 21, e o atendente de videolocadora Juraci Rosa de Miranda, de 27. A apuração começou depois de denuncia anônima feita por telefone, que indicou o barman Gaccione como vendedor dos comprimidos de ecstasy na boate Lonbok, na Avenida Rouxinol, em Moema. Infiltrados entre os freqüentadores da boate, os policiais descobriram quem vendia a droga e um investigador do Denarc combinou a compra de cem comprimidos por R$ 2.500,00, sendo, nos dias seguintes, apresentado aos cúmplices do barman. Assim que recebeu os comprimidos, o investigador deu voz de prisão aos três. Eles tentaram fugir, mas foram impedidos por mais dois policiais que acompanhavam a operação.