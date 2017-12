Traficantes escondem droga em fralda e são presos em Manaus

Traficantes de drogas que esconderam cocaína na fralda de filha foram presos na manhã desta terça-feira, 2, na zona norte de Manaus. Os irmãos Jorge Mário Santos Vieira, de 25 anos, e Jorge Reis Santos Vieira, de 21, foram presos após denúncia anônima. Veja também: Mulher esconde cocaína dentro de absorvente interno no MS Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a porta entreaberta. Como foram pegos de surpresa, a mulher de um dos acusados estava muito nervosa, com um bebê de sete meses no colo. A criança chorava e os policiais abriram a fralda, onde estavam em contato com o corpo da menina 15 trouxinhas de pasta-base de cocaína.