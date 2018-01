Traficantes impedem Garotinho e polícia de subirem morro Uma equipe de televisão, a serviço do Palácio Guanabara, ficou cerca de 40 minutos sob a mira de criminosos no Morro da Mineira. Eles foram capturados durante uma megaoperação da polícia em 20 favelas da cidade, comandada pessoalmente pelo secretário de Segurança Anthony Garotinho. Garotinho subia o morro, mas foi aconselhado por assessores a recuar. Depois do episódio, o secretário deu entrevista negando que tenha retornado. Garotinho afirmou que a intenção da polícia não era subir o morro, mas apenas ocupar acessos. Da Mineira, Garotinho seguiu para o Morro da Mangueira