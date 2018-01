Traficantes incendeiam ônibus no Rio Traficantes da Favela Nelson Mandela 3, no Rio de Janeiro incendiaram um ônibus na tarde desta terça-feira, 28. O coletivo, da viação Fábio´s, fazia a linha 489 (Duque de Caxias - Saens Peña) e foi atacado na Avenida Leopoldo Bulhões, em Manguinhos, zona norte. Outro ônibus teria sido apedrejado. Não houve registro de feridos. O crime aconteceu às 14 horas, como represália à morte do traficante Miguel da Silva Júnior, de 18 anos. De acordo com a Polícia Militar, Júnior morreu em um confronto entre policiais e traficantes, que começou depois de um carro do 22º Batalhão da PM (Maré) ter sido alvo de tiros de criminosos da Nelson Mandela. Um homem chegou a ser detido, mas foi liberado por falta de provas. À tarde, menores foram apreendidos e levados para a 21ª Delegacia Policial (Bonsucesso), onde o motorista e o cobrador do ônibus queimado também prestaram depoimento.