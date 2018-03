Traficantes matam grávida no Rio; médicos salvam o bebê

Uma jovem de 22 anos, grávida de nove meses, morreu na madrugada desta segunda-feira, 27, após ser baleada por traficantes na Favela Vila Vintém, em Bangu, no Rio. A filha dela, de 4 anos, também foi atingida no rosto, mas sobreviveu, segundo informações da polícia. Segundo as informações das autoridades, os traficantes teriam atacado Bianca Freitas Loiola e sua filha por conta de uma dívida que o companheiro de Bianca, conhecido como "Cachorrão", tinha com o tráfico. Segundo informações do delegado Davi Rodrigues, do 34ºDP, onde foi registrado o caso, o companheiro da vítima conseguiu fugir dos traficantes. Bianca e a filha foram levadas para o Hospital Albert Schweitzer, onde foi possível realizar o parto do bebê, que conseguiu sobreviver, de acordo com o delegado. A polícia já ouviu algumas testemunhas e investiga a ligação do companheiro da vítima com o tráfico. Ainda não há pistas do atirador.