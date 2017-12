Traficantes usam catchup para esconder cocaína no MS

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 22 quilos de cocaína, que estavam escondidos em um fundo falso na lataria do pára-choque traseiro de um Fiat Uno, na manhã desta quinta-feira, 25. Uma revista foi feita no veículo e, com a ajuda de um cão farejador, foi encontrada a droga, que estava guardada em sacos plásticos, que haviam sido mergulhados em catchup. Durante fiscalização de rotina, ao ser abordado pelos policiais, o condutor Vicente Ribeiro Marques, de 34 anos, aparentava muito nervosismo e são falava com firmeza sobre origem e destino. A apreensão ocorreu por volta das 6h15, no Posto da Polícia Rodoviária Federal da Rodovia BR-163, no município de Jaraguari, no Mato Grosso do Sul. Vicente disse aos Policiais Rodoviários Federais que se deslocou de Palmas para Corumbá, onde teria permanecido por 10 dias, tempo para os traficantes "prepararem" o veículo.