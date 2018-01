Traficantes usavam bicicletas para levar 107 kg de maconha

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu três bicicletas que estavam transportando o total 107 quilos de maconha, em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. A apreensão aconteceu no km 80 da Rodovia BR-463, depois que os condutores fugiram do local, assim que avistaram a aproximação de agentes da Polícia Rodoviária Federal em uma viatura. A polícia fez buscas nas proximidades com o intuito de interceptar os ciclistas traficantes, mas não tiveram êxito. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal local.