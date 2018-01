Tráfico manda fechar comércio em bairro de Vitória Por ordem de criminosos, o comércio no bairro São Pedro V, em Vitória, foi obrigado a fechar as portas na manhã desta sexta-feira. Um "toque de recolher" determinado pelos bandidos impediu que moradores deixassem suas casas. O fechamento do comércio foi imposto em protesto pela morte de Arquimedes Nascimento, de 19 anos, assassinado com sete tiros na noite de quinta-feira. Acusado pelo crime, Juliano Ferreira, de 22 anos, foi autuado em flagrante na Delegacia de Crimes Contra a Vida e está preso. De acordo com a polícia, há uma disputa entre quadrilhas rivais de traficantes no bairro. À tarde, o comércio voltou a funcionar em São Pedro V. Oito pessoas foram presas. Na tarde de quinta-feira, em Cariacica, traficantes também ordenaram que comerciantes fechassem as portas de seus estabelecimentos. O motivo foi o mesmo: mortes causadas por disputas entre traficantes. Em menos de 24 horas, três pessoas foram assassinadas na região.