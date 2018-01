Tráfico tinha campo de tiro para treinar Cerca de 150 policiais participaram ontem de ações no Complexo de São Carlos, no Morro da Mangueira e na Favela do Jacarezinho, no Rio. Pistolas, fuzis, munição e drogas foram achados, além de equipamentos de paintball, como máscaras e coletes - traficantes do São Carlos tinham um campo de treinamento de tiros no morro. O traficante Israel Gomes, do Jacarezinho, foi preso.