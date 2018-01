Tragédia em Angra ganha destaque na mídia internacional

Os deslizamentos que deixaram ao menos 26 mortos nesta sexta-feira, 1º, em Angra dos Reis, litoral sul do Rio, foram destaque nos principais sites de notícias do mundo.

Veja Também

Deslizamentos em Angra dos Reis matam ao menos 26 pessoas

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além dos mortos, a rede britânica BBC, o diário espanhol El País e o americano New York Times relembraram as enchentes e desabamentos dos últimos dias, que deixaram mais de 40 mortos desde a última quarta-feira.

Veja abaixo a repercussão da tragédia

BBC: "Nos últimos dois dias, mais de 40 pessoas morreram em uma série de deslizamentos na cidade e arredores do Rio de Janeiro."

EL PAÍS: "As televisões mostraram imagens aéreas do local, uma pequena praia rodeada de imponentes colinas, onde é possível visualizar, como se fosse uma cicatriz, o rio de barro, que além do pequeno hotel, acabou com ao menos outras três casas."

NEW YORK TIMES: "O Estado do Rio de Janeiro tem as maiores reservas de petróleo do Brasil é um dos destinos turísticos mais procurados do Paáis. Angra, Ilha Grande e outras cidades costeiras são frequentemente visitadas por estrangeiros nessa época do ano."

ASSOCIATED PRESS: "O deslizamento na Pousada Sankay ocorreu quando os turistas retornavam das comemorações do ano novo."