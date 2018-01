Transbordamento do Rio Acre deixa 29 mil desabrigados O transbordamento do Rio Acre, que cruza a capital Rio Branco (AC), atingiu mais de 29 mil pessoas até a noite deste domingo, estima a Defesa Civil municipal. Cerca de 7.300 imóveis da cidade estão inundados. Não há registro de mortes. A cada dez centímetros que o nível do rio aumenta, a prefeitura de Rio Branco estima que mil pessoas sejam atingidas. No total, 830 famílias estão abrigadas em um parque, um ginásio esportivo e 28 escolas da rede pública. O prefeito Raimundo Angelim decretou situação de emergência na última terça-feira. As operações de resgate estão sendo feitas pelo Exército, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e voluntários, envolvendo cerca de 400 pessoas. O governo estadual e a Prefeitura de Rio Branco oferecem cestas básicas e atendimento médico às famílias atingidas.