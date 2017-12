Transferência de Beira-Mar para o Rio é negada O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou ontem pedido de transferência de Luiz Fernando Costa, o Fernandinho Beira-Mar, do presídio federal em Campo Grande (MS) para penitenciária de segurança máxima no Rio, até o julgamento final do pedido de habeas corpus. Os advogados alegavam que excedeu o prazo previsto para o traficante permanecer no presídio e que o preso necessita cumprir a sentença perto da família.