Trânsito carregado no início das férias escolares O trânsito nas estradas de São Paulo começa a ficar intenso no início das férias escolares. A Rodovia Presidente Dutra apresenta trânsito congestiondo em quatro trechos neste início de noite. Em Guarulhos, há 1,5 km de congestionamento no sentido Rio-São Paulo da pista lateral. Em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, há três quilômetros de lentidão na mesma pista, a partir do km 147. Em Guaratinguetá, na mesma região do Estado, o congestionamento chega a 2,5 quilômetros por causa de uma obra executada num viaduto. No trecho da Via Dutra na Baixada Fluminense, no Rio, há 700 metros de lentidão no sentido Rio-São Paulo, a partir do km 169. Na Rodovia Castelo Branco, o excesso de veículos provoca cinco quilômetros de congestionamento no sentido capital-interior, entre os municípios de Osasco e de Barueri, na Grande São Paulo. A descida para o litoral é feita no esquema 4x3, utilizando as quatro pistas da Anchieta para a descida ao litoral e as três pistas da Imigrantes para o retorno a São Paulo. O Tráfego está normal para descida e subida da serra. O tempo está encoberto e com visibilidade parcial. Quem segue para o interior do Estado pelo sistema Anhangüera-Bandeirantes encontra algumas dificuldades. No quilômetro 78 da rodovia dos Bandeirantes, no sentido capital-interior, o tráfego é lendo devido a obras na pista. O km 171 está interditado e os motorista devem utilizar a Anhangüera, segundo a Autoban, que administra o sistema. Na Anhangüera, o quilômetro 11 está lento na chegada a São Paulo e o quilometro 132 deve ser evitado devido a obras na pista. Capital O trânsito na capital registrou às 18h30 146 quilômetros de congestionamento. Por volta das 17h, um caminhão atropelou um ciclista no cruzamento das Avenidas Interlagos com Nossa Senhora do Sabará, em Interlagos, na zona sul. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, o motorista do caminhão fugiu e o ciclista morreu no local.