Trânsito continua complicado após passagem de carros alegóricos O deslocamento de nove carros alegóricos, por volta das 7h30, que saíram de um barracão no Bom Retiro em direção ao Sambódromo na manhã desta quinta-feira complicou o trânsito na marginal do Tietê. Os carros já estão no Anhembi, porém o trânsito continua lento na marginal. As duas pistas que seguem para a Rodovia Castelo Branco estão com cerca de dez quilômetros de congestionamento. Na pista expressa, do Viaduto Imigrante Nordestino até a Ponte da Casa Verde, a lentidão é de 12,3 quilômetros. Já na pista local, da Ponte Aricanduva até a Ponte da Casa Verde, o congestionamento é de 10,3 quilômetros. No sentido Rodovia Ayrton Senna, a pista expressa tem 7 quilômetros de congestionamento, da Castelo Branco até a Ponte Ferguesia do Ó. Viaturas da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) acompanharam o deslocamento dos carros das Escolas de Samba Nenê de Vila Matilde e Morro da Casa Verde. Segundo a CET, o traslado desses carros está autorizado apenas da meia-noite até as 6 horas. Dois carros alegóricos da Escola de Samba Nenê da Vila Matilde ficaram parados na alça de acesso da ponte da Casa Verde esperando o desligamento da rede elétrica dos fios da rua, causando trânsito no local. O imprevisto ocorreu devido à altura dos carros alegóricos.